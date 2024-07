L’FC Andorra confirma l’arribada de Lauti i Trigueros

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va confirmar els fitxatges de Lautaro de León, Lauti, i de Pablo Trigueros, incorporacions avançades pel Diari dilluns. Lauti és un davanter uruguaià de 21 anys que arriba lliure del Celta de Vigo i que signarà dues temporades i una més de variable amb l’entitat tricolor. La temporada passada va jugar a Segona amb el Cartagena i el Mirandés, i ha debutat també a Primera amb el conjunt gallec.

Pel que fa a Trigueros, és un central de 31 anys que l’última temporada va jugar al Nàstic de Tarragona, a Primera RFEF, on va ser un jugador clau per la bona temporada dels tarragonins, ja que va disputar 41 dels 42 partits possibles i va anotar cinc gols, tots ells de cap en jugades de pilota aturada. A més, té experiència a la categoria en clubs com el Deportivo o la Cultural Lleonesa.

D’altra banda, el club va confirmar un nou amistós contra el Southampton sub 21 que es disputarà el 25 de juliol durant l’estada de pretemporada que l’equip farà a Múrcia.