La federació fa marxa enrere amb el futbol sala

El futbol sala nacional se salva. Almenys de moment. Així van decidir-ho els clubs del país dilluns a la nit en una reunió de la comissió de les entitats afiliades a la Federació Andorrana de Futbol, que s’haurà de ratificar el 18 de juliol en una assemblea extraordinària de la FAF. Així doncs, la retallada que els equips del país van aprovar la setmana passada a l’assemblea de la federació que feia desaparèixer el futbol sala (masculí i femení), i bona part dels equips de la base de l’Enfaf, ha quedat aturada momentàniament. Segons es va decidir a la trobada entre els clubs, finalment l’estructura de l’Enfaf perdrà cinc equips de cara a la pròxima temporada i passarà dels 19 del curs passat a 14 el vinent, perdent un equip masculí de base per categoria (juvenil, cadet, infantil i aleví), que són els que competien amb el nom de l’FC Andorra i que podrien tornar a ser gestionats per l’entitat tricolor, a més de la desaparició també de l’equip aleví de futbol sala.

La decisió impulsada per la UE Santa Coloma que els clubs van prendre la setmana passada a l’assemblea d’eliminar una part dels equips de l’Enfaf va provocar un terrabastall al món del futbol nacional, especialment amb dramàtiques conseqüències per al futbol sala, amb la desaparició gairebé íntegra en un moment en què la selecció masculina va aconseguir classificar-se per a la segona ronda del Preeuropeu. La reunió del dilluns, però, va poder calmar una mica les aigües en espera de la resolució definitiva que es prengui a l’assemblea extraordinària que la Federació Andorrana de Futbol celebrarà dimecres 17 de juliol.

Segons la decisió presa dilluns (sempre a falta que sigui ratificada per l’assemblea), l’Enfaf tindrà 14 equips en competició la temporada vinent, amb quatre conjunts masculins (juvenil, cadet, infantil i aleví); quatre de femenins (sènior, juvenil, juvenil-cadet i cadet); quatre de futbol sala masculí (sènior, juvenil, cadet i infantil), i dos de futbol sala femení (juvenil i cadet). Això comportarà que s’aprimi l’estructura, però que es pugui mantenir el gros de la secció de futbol sala més enllà de la desaparició de l’aleví d’aquesta modalitat, mentre que els altres quatre equips que desapareixen, si no passa res, passaran a integrar-se dintre de l’estructura de l’FC Andorra (enguany ja competien sota el seu nom), que ja fa temps que vol reprendre el projecte de crear una base de futbol al país.

De la reunió d’urgència de dilluns per calmar les aigües va sortir també una novetat econòmica de cara al curs vinent, i és que està previst que s’implanti una quota econòmica per a tots els jugadors de l’estructura de l’Enfaf. De fet, algunes fonts apuntaven que tot l’enrenou ocorregut amb els equips de la federació ve perquè alguns clubs consideraven que podien tenir més ingressos si s’aprimava la nòmina de conjunts dependents de la FAF. En tot cas, algunes de les entitats presents a la reunió del dilluns a la nit van explicar al Diari que la junta directiva de la FAF ja havia aprovat fa unes setmanes impulsar aquesta quota econòmica de cara a la pròxima temporada, una informació que els clubs desconeixien quan van presentar la proposta a l’assemblea general de la setmana passada.