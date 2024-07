Rubén Bover s'ha acomiadat de l'FC Andorra després de sis anys i 181 partits com a tricolor, des de Primera Catalana fins a la Segona Divisió. El migcampista balear ha anunciat que torna a casa per motius personals, i ha explicat que "venir a l'FC Andorra va ser la millor decisió de la meva carrera", tot i admetre que "si no arriba a ser pel Jaume [Nogués] a la setmana hagués marxat".

Bover ha admès que "hi ha hagut tants moments bons que em costaria molt dir-ne només un", però ha recordat "l'ascens de Primera Catalana, perquè va ser molt especial remuntar tants punts" o "l'ascens a Segona Divisió, perquè estar per fi al futbol professional és un dia que no se m'oblidarà mai". El migcampista ha assenyalat també que "sé que no era el moment de marxar i no volia deixar el club així, però la família per mi és el més important i sé que l'FC Andorra seguirà fent història", a més de cloure que "l'FC Andorra per mi és casa meva, m'enduc una gran família, i això no canviarà mai".