Andric deixa el MoraBanc i se’n va a l’Estudiantes

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mihajlo Andric no seguirà la temporada vinent a les files del MoraBanc, tal com va confirmar ahir l’entitat tricolor. L’ala-pivot serbi va arribar al club l’estiu del 2022 per encetar l’etapa de l’equip a la LEB Or i va seguir l’any passat amb el retorn del conjunt a la màxima categoria del bàsquet espanyol, on va jugar els 34 partits de l’ACB amb una mitjana de 17 minuts, 5,9 punts, 1,5 rebots, 0,9 assistències i 4 crèdits de valoració.

Andric acabava contracte el 30 de juny i seguirà la seva carrera a l’Estudiantes, tal com va anunciar ahir el club madrileny.

D’altra banda, l’encara jugador tricolor Jean Montero va liderar la República Dominicana en la victòria per 77 a 90 contra Egipte al primer partit del Preolímpic d’Atenes. Montero va fer 17 punts, 5 rebots, 4 assistències i 16 de valoració.