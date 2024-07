detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Noa Godoy va proclamar-se subcampiona de Catalunya sub 16 a Lleida. L’atleta va penjar-se la medalla de plata en el salt d’alçada després d’un salt d’1,55 metres. El títol va ser per a Adriana Alejandre, amb un salt d’1,62 metres, i el bronze per a Cira Álvarez, amb 1,52 metres.