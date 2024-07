Nahuel Carabaña estarà als Jocs de París per rànquing

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nahuel Carabaña serà a la prova de 3.000 metres obstacles de París 2024 si no hi ha cap imprevist. El rànquing mundial de la federació internacional s’actualitza els dimecres i a falta de la confirmació oficial, que arribarà demà, l’atleta de la Federació Andorrana d’Atletisme tindrà una de les 36 places per disputar la cita olímpica en la seva especialitat, tot i haver-se quedat a tocar de la mínima (és de 8’15”00 i va fer 8’16”04 al maig a Marsella). El cap de setmana passat va ser el dels campionats nacionals a bona part dels països de l’entorn (el d’Andorra va fer-se ja fa unes setmanes), però tot i això Carabaña no ha perdut posicions, així que “al 99,9% hi serà”, segons van explicar des de la federació. A falta de l’actualització definitiva de demà, Carabaña és el 30è dels 36 atletes classificats amb 1.220 punts, els mateixos que té el 29è. Els competidors que hi ha darrere no han millorat i, a més, la limitació de tres competidors per país deixa ja pràcticament assegurada la presència de l’atleta a París 2024.