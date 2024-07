L’àrbitre Igor Esteve farà el salt a la Lliga Endesa

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra tindrà doble representació el curs vinent a la Lliga ACB, i és que més enllà del MoraBanc Andorra, per primera vegada a la història també hi haurà un àrbitre del país, Igor Esteve. L’encampadà de 36 anys passarà a formar part de la nòmina de col·legiats que dirigiran els partits, en substitució de Miguel Ángel Pérez Pérez, que ha arribat a l’edat límit que marca la normativa de la Lliga ACB per als àrbitres.