L'Andorra Epic tindrà 466 participants

La quarta edició de l'Andorra Epic Pyrenees tindrà una participació de 466 corredors de 44 països diferents. La prova de BTT hereva de l'Andorra Multisport Festival (l'única que segueix juntament amb la trail d'Ordino) comptarà amb un 97% de ciclistes de fora del país amb una representació majoritària d'Espanya (23%), Bèlgica (10%) i Suïssa, Sud-àfrica i França (6%), i assolirà enguany un rècord de participació. La cursa, amb quatre etapes i competició per equips, comptarà amb 28 equips professionals, i donarà el tret de sortida demà amb la primera jornada amb sortida i arribada a la Massana.

La cònsol Major massanenca, Eva Sansa, ha destacat que "estem molt contents de tornar a repetir, aquesta competició és un contrapunt perfecte al Mundial perquè ens aporta un perfil diferent al que estem habituats", mentre que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que "és una prova de moltíssima qualitat", a més d'afegir que "per nosaltres el món de la bici és molt important, és un revulsiu econòmic per la parròquia i els seus negocis com hotelers, restauradors i tota mena d'activitats econòmiques".