Andric no seguirà al MoraBanc

Mihajlo Andrić no jugarà la propera temporada al MoraBanc Andorra, segons ha confirmat el club. L'aler serbi, que va arribar fa dos estius per afrontar l'aventura de l'entitat a la LEB Or, acabava contracte aquest estiu, i no seguirà com a tricolor.

L'aler ha tingut una temporada irregular tot i acabar molt bé, i ha finalitzat el curs a l'ACB amb 34 duels jugats (tots els possibles), amb 17 minuts de mitjana on ha fet 5,9 punts, 1,5 rebots, 0,9 assistències i 4 crèdits de valoració per duel.

Des del MoraBanc han volgut agrair-li la seva feina i professionalitat, a més de desitjar-li molta sort en el futur professional i personal.