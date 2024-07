Andorra tindrà cinc competidors als FIA Motorsports Games

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra tindrà cinc representants als FIA Motorsports Games, que es faran a l’octubre a València, l’esdeveniment multiesportiu impulsat per la Federació Internacional d’Automobilisme, considerat com “l’Olimpíada del motor”, segons va assenyalar el secretari general de l’ACA Club i cap de la delegació, Toti Sasplugas. L’equip estarà format per Mireia Mimi Gutiérrez i Lucas Piccino en auto eslàlom; Helder Cerqueira i Frank Porte en esports electrònics, i Àlex Machado en kàrting.

Sobre la participació a València, Sasplugas va destacar que “confiem en aquesta delegació, que està feta a la mida d’Andorra”. Per la seva banda, el president de l’ACA Club Esportiva, Toni Santacreu, va assegurar que “és una gran oportunitat per als esportistes i per al país”, i va cloure que “és un esdeveniment de màxima envergadura i estem contents amb l’equip”.