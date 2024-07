Lautaro de León fitxa per l’FC Andorra

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha tancat la incorporació de Lautaro de León, davanter gallec d’origen uruguaià i format al futbol base del Celta de Vigo. Un reforç que porta implícita, ben segur, moltes esperances per a la direcció esportiva, ja que es tracta d’una gran oportunitat de mercat i d’un davanter que voldrà acabar d’esclatar a les files del conjunt tricolor. Si no hi ha cap contratemps, el club hauria d’anunciar en les properes hores el seu fitxatge i la signatura amb l’Andorra per tres temporades. Conegut esportivament també com a Lauti, arribarà lliure després de rescindir el vincle amb el Celta, amb què tenia lligam fins al 2027 i amb qui va arribar a debutar a Primera Divisió.