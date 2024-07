Els millors entre els petits (84-79)

Després de la plata el 2021 i el bronze el 2022 d’una selecció liderada per Guille Colom, Andorra va agafar, per fi, el relleu d’aquell grup que, ara fa 10 anys, va conquerir el darrer títol de Campió d’Europa de Petits Estats a Gibraltar. La víctima va tornar a ser Malta, 84 a 79, i les exhibicions de Xavi Galera i de Rafa Casals del 2014 ja tenen bons hereus, excel·lents rèpliques i un mateix rei, Toi Gabriel, present a les dues festes. De David Eudal a Christian Vegas, Andorra va demostrar voler penjar-se la rossa, la medalla més preuada i amb alguna angúnia innecessària va aconseguir cridar victòria al parcial definitori. Un triomf davant Malta al Poliesportiu que anirà lligat a Bruno Bartolomé –embogit amb 24 punts, cinc rebots i 15 de valoració–, les nou assistències d’Oriol Fernández, els 22 punts i els 19 crèdits de valoració de Sergi Serrato, els nou rebots de Leo López i la incombustible incidència de Toi Gabriel, ballant com sempre amb 15 punts, vuit rebots i 14 de valoració.

El partit va tenir molts vaivens i la selecció va haver de suar sang i fang. Després d’un primer quart molt igualat (20-19), Bugeja va irrompre per rescatar Malta i permetre al seu equip anar al descans amb avantatge (35-39). Bartolomé va demanar pista en la tornada de vestidors i amb un parcial d’11 a 4 de sortida, Andorra va recuperar el govern (46-43), tot i que els maltesos van signar la fi del tercer parcial novament al davant (53-56). Arribats al darrer quart, la selecció tricolor no volia deixar-ho anar tot per l’aigüera. Nova ràfega d’entrada de 13 a 2 per fer virar el context de manera definitiva (66-58), un corrent que Malta va amenaçar en pressionar, però que Andorra va saber tenir sota control amb seguretat i serenor. Els tricolors van acabar per arrodonir la cosa amb un feridor darrer quart en què els 30 punts clavats van resultar terminals. El tècnic, Christian Vegas, molt feliç, va reconèixer que “és quelcom que no somies mai, dirigir la selecció i ser campions d’Europa a Andorra i 10 anys després”. A més, va destacar el paper dels més joves, alguns sub 17 i sub 18 com Leo López, David González o Ignasi Armengol, que “han tingut minuts i molt importants, ens han aportat molt i s’ha demostrat que tenim molt recorregut amb ells. És evident que el bàsquet andorrà compta amb una lleva magnífica”.

Toi Gabriel, un dels millors de la selecció, envoltat de maltesos, ahir.FIBA EUROPE

EL FEMENÍ, SETÈ

La selecció femenina, per la seva banda, va cloure l’Europeu amb bon sabor de boca després d’aconseguir el triomf al partit de consolació per al setè i el vuitè lloc (80-49). Les andorranes es van mostrar molt superiors a Geòrgia de principi a fi i van cordar la primera victòria al campionat amb una diferència de +31 que va fer palès el nivell de les tricolors. De nou, Clàudia Guri –17 punts i 19 rebots– va ser el far de la selecció femenina. El tècnic, José Rodríguez, va explicar que “hem anat de menys a més al campionat i, fins i tot, crec que si l’Europeu comencés avui, estaríem per lluitar el tercer i quart lloc. Les noies han fet un torneig molt seriós i n’estic molt orgullós”. El seleccionador va acabar subratllant que “hi haurà equips que per qualitat ens guanyaran, però hem de demostrar un gran nivell a l’hora de competir, que podem ser agressives i que tenim molt bona mentalitat”.