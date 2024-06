Nàdia Tudó carrega amb duresa contra el COA

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nàdia Tudó va criticar sense embuts la decisió del Comitè Olímpic Andorrà (COA) de no voler fer ús de les dues places d’universalitat per poder competir als Jocs Olímpics de París. La nedadora, en una publicació al seu perfil personal d’Instagram, es va mostrar “decebuda i molt trista” després de ser seleccionada per la FAN, juntament amb Bernat Lomero, per participar en la cita olímpica, però veure que es tornarà a quedar a les portes.