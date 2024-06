L’FC Andorra fa oficial la baixa després de sis anys del capità Rubén Bover

Rubén Bover no seguirà.

L’FC Andorra i Rubén Bover separen definitivament els seus camins després de sis temporades des que el migcampista mallorquí va aterrar al país per erigir-se, el 2018, en el primer fitxatge de la nova etapa del club encapçalada per Gerard Piqué. Segons va explicar el club tricolor en un comunicat, “un dels jugadors més importants de la història moderna de l’entitat acaba el contracte i no seguirà formant part de la primera plantilla”. De fet, Bover va arribar amb l’FC Andorra a Primera Catalana, i deixa el club amb uns registres immillorables: tres ascensos de categoria i l’històric debut amb el conjunt tricolor al futbol professional. A nivell individual, ha disputat un total de 181 encontres repartits en quatre categories diferents –Segona Divisió, Primera RFEF, Segona B i Primera Catalana– i ha fet 21 gols.V