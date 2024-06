Cardelús cau a Assen i ha de passar pel quiròfan

detail.info.publicated Redacció Assen (Holanda) detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una nova caiguda a la primera sessió d’entrenaments d’ahir deixa fora, per lesió, Xavi Cardelús del Gran Premi d’Holanda, que avui es disputa al circuit d’Assen. El pilot andorrà ja va sortir força adolorit al primer entrenament del dia a causa dels cops rebuts divendres a la caiguda que va protagonitzar a l’últim terç del segon entrenament de la jornada. Tot i les dificultats, va poder fer una tanda inicial de vuit voltes en què va aconseguir retallar una dècima de segon del temps de divendres amb un registre d’1’37.709. Quan va tornar a pista a pocs minuts del final, estava rodant en grup i millorant els seus parcials, però va perdre el control de la Kalex al revolt número set. La caiguda va ser més seriosa i va quedar estès a l’escapatòria i molt adolorit. Un cop portat al centre mèdic i, posteriorment a l’hospital d’Assen, li van fer diferents proves que van determinar que té diverses fractures al turmell dret que l’obligaran a passar demà pel quiròfan. Cardelús, decebut, va explicar que “és una punyeta, però el Gran Premi a Assen s’ha acabat per a mi. He tornat a caure i m’he fet mal, i ja no pilotava amb comoditat pel dolor dels cops de la caiguda de divendres. Em fa molta ràbia, perquè abans de les caigudes, estava rodant bé i escurçant diferències respecte als primers classificats”.