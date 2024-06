Andorra tomba San Marino i jugarà la final de l'Europeu

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A l’esquena de Sergi Serrato –14 punts, set assistències i 18 de valoració– i de Toi Gabriel –11 punts, sis rebots i 12 de valoració– es va encomanar la selecció masculina per facturar la semifinal del Campionat d’Europa de Petits Estats. No sense mastegar sorra i viure instants d’incertesa, Andorra va saber trencar San Marino i aprofitar quan el vent bufava de cara per guanyar-se el dret (19.30 h) d’aspirar, 10 anys després, a penjar-se la medalla d’or. Malta serà avui el rival dels tricolors després de fer claudicar Gibraltar a l’altra semifinal (79-85) i, lògicament, repetir el mateix resultat que a la fase de grups seria sinònim de glòria per a la selecció, perquè el grup de Christian Vegas ja va superar els maltesos al darrer compromís de la lligueta.

Va patir en excés per moments la selecció, amb més talent que San Marino, però amb problemes per desempallegar-se d’un bloc molt físic i tàctic. Al final del primer quart, només un parcial d’1 a 8 al darrer tram va evitar el primer avantatge dels tricolors, que van agafar el govern després d’un triple vitamínic d’Oriol Fernández (17-15) i ja no el van deixar fins al suspens final. Una ràfega de 20 a 6 abans del descans semblava que posava les coses en ordre (32-21), però San Marino va repuntar en la tornada del vestidor per posar la por al cos i després d’un parcial de 10 a 21, empatar la situació a 42. El darrer quart va ser un estira-i-arronsa maquiavèl·lic, amb un intercanvi de cistelles que, tanmateix, no va fer variar la inèrcia i Andorra va acabar per aixecar els braços. El tècnic, Christian Vegas, va explicar que “estem molt contents per haver assegurat una medalla” i que “al final hem tret el caràcter per capgirar la dinàmica i guanyar”.A l’esquena de Sergi Serrato –14 punts, set assistències i 18 de valoració– i de Toi Gabriel –11 punts, sis rebots i 12 de valoració– es va encomanar la selecció masculina per facturar la semifinal del Campionat d’Europa de Petits Estats. No sense mastegar sorra i viure instants d’incertesa, Andorra va saber trencar San Marino i aprofitar quan el vent bufava de cara per guanyar-se el dret (19.30 h) d’aspirar, 10 anys després, a penjar-se la medalla d’or. Malta serà avui el rival dels tricolors després de fer claudicar Gibraltar a l’altra semifinal (79-85) i, lògicament, repetir el mateix resultat que a la fase de grups seria sinònim de glòria per a la selecció, perquè el grup de Christian Vegas ja va superar els maltesos al darrer compromís de la lligueta.

“Estem molt contents pel triomf i per haver assegurat una medalla”

Christian Vegas, Seleccionador masculí



Va patir en excés per moments la selecció, amb més talent que San Marino, però amb problemes per desempallegar-se d’un bloc molt físic i tàctic. Al final del primer quart, només un parcial d’1 a 8 al darrer tram va evitar el primer avantatge dels tricolors, que van agafar el govern després d’un triple vitamínic d’Oriol Fernández (17-15) i ja no el van deixar fins al suspens final. Una ràfega de 20 a 6 abans del descans semblava que posava les coses en ordre (32-21), però San Marino va repuntar en la tornada del vestidor per posar la por al cos i després d’un parcial de 10 a 21, empatar la situació a 42. El darrer quart va ser un estira-i-arronsa maquiavèl·lic, amb un intercanvi de cistelles que, tanmateix, no va fer variar la inèrcia i Andorra va acabar per aixecar els braços. El tècnic, Christian Vegas, va explicar que “estem molt contents per haver assegurat una medalla” i que “al final hem tret el caràcter per capgirar la dinàmica i guanyar”.

“Al final hem sabut treure el caràcter per capgirar la situació i poder guanyar”

Christian Vegas, Seleccionador masculí

​