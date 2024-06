Thomas Pereiro, el millor andorrà a Bar amb un 11è lloc

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Thomas Pereiro va finalitzar la Vertical Race en l’11a posició, la primera prova dins dels Youth Skyrunning World Champs que s’estan celebrant a Bar (Montenegro) i va ser el millor dels andorrans. Pereiro, en la categoria Youth A, va completar el traçat de cinc quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu en una hora exacta, mentre que Adrià Isal, en la categoria Youth B, va acabar la prova en un temps final de 58’45”, en 21a plaça, a tocar del top 20. Finalment, en la categoria sub-23, Gerard Rogé va realitzar aquesta Vertical Race en 54’53”, en la 28a posició. La jornada va destacar per la forta calor i la humitat i els tres andorrans van coincidir en “el gran nivell que hi havia a la cursa”. Pereiro es va mostrar satisfet pel resultat “tot i patir una miqueta al final” i Isal no en va acabar del tot content.

Els tres corredors de la FAM afrontaran demà la segona prova dels campionats, la SkyRace.