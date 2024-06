detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció masculina disputa aquesta tarda davant San Marino (19.30h) una plaça per arribar a la final del Campionat d’Europa de Petits Estats que s’està disputant a Andorra. Per part seva, el combinat femení comença avui a les 13.00 h el camí per lluitar del 5è al 8è lloc i s’enfrontarà a Kosovo, a l’Europeu de Pristina.