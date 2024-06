La nedadora Nàdia Tudó carrega contra el Comitè Olímpic

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nedadora olímpica andorrana Nàdia Tudó ha carregat contra el Comitè Olímpic, a través de les seves xarxes socials, per la seva disconformitat amb la gestió de les invitacions olímpiques d'universalitat. La Federació Andorrana de Natació ha comunicat que no és propi del seu temperament i caràcter.

L'atleta ha lamentat que tot i que la natació andorrana es trobi en un dels seus millors moments, el Principat està a punt de passar a la història com l'únic país del món que rebutja les invitacions a uns jocs olímpics per segona vegada consecutiva. Tudó ha expressat la seva decepció i tristesa per les generacions futures i ha denunciat que tot ha esdevingut política.