Juanda Fuentes, tercer fitxatge de l’FC Andorra

L’FC Andorra ha tancat el tercer reforç de cara a la propera temporada. Tal com va avançar el Diari al matí, i va fer oficial el club hores després, es tracta de Juan David Fuentes, un extrem de 21 anys d’origen colombià i criat a Catalunya, internacional sub-20 amb la selecció cafetera, i que ha estat cinc temporades al futbol base de l’FC Barcelona.

Fuentes va ser traspassat el curs passat al KV Oostende de la segona divisió belga on va jugar 13 partits i va fer dos gols, però la crisi del club, que ha acabat en fallida, va deixar el jugador com a agent lliure, un fet que la direcció esportiva de l’Andorra, encapçalada per Jaume Nogués, ha aprofitat per escometre la seva contractació. L’extrem colombià signa per una temporada més dues d’opcionals i és, després d’Alberto Solís i César Morgado, el tercer fitxatge tricolor per a la temporada 2024-2025 a Primera RFEF.

D’altra banda, i tal com va explicar també el Diari, l’equip de Ferran Costa tornarà a la feina el dia 10 de juliol. Durant dos dies la plantilla haurà de passar els pertinents reconeixements mèdics i s’exercitaran a l’Estadi Comunal durant les dues primeres setmanes de preparació. A més, el Sabadell serà el rival de l’FC Andorra en el segon amistós ja programat de pretemporada.