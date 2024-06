El futbol sala d'Andorra està en perill d'extinció

Venen molt mal dades les coses per al futbol sala del país i una decisió polèmica, incomprensible i molt sorprenent podria significar la fi d’aquest esport a Andorra. A banda de la presentació del pressupost per a la propera temporada i de l’anàlisi econòmica, l’assemblea de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) que es va celebrar dijous portava un punt calent implícit que, en principi, no quedava reflectit en l’ordre del dia. En aquest sentit, un grup d’equips de la lliga –encapçalat per la UE Santa Coloma– van votar a favor d’una reestructuració dels equips de l’Enfaf, de futbol i futbol sala, una proposta que culminava en una notable reducció d’aquests conjunts.

Així, l’estructura federativa formada, actualment, per 18 equips quedaria reduïda gairebé al mínim i arrossegaria l’eliminació de tots els equips de futbol sala, masculins i femenins –inclòs el sènior que milita a Tercera Divisió Nacional–, i una notable desintegració dels equips de futbol 11 on només hi sobreviurien uns pocs conjunts. La proposta que va rebre llum verda dels clubs permetia només el manteniment de tres equips de futbol 11 i posava en mans de la FAF la decisió de quins són els tres equips que continuarien. Una idea que, evidentment, també posa contra les cordes l’existència de l’Enfaf femení. Els clubs implicats en aquesta plataforma van lliurar, abans de l’assemblea, una carta al president de la FAF, Félix Álvarez, on es plantejava l’esmentada proposta i que, posteriorment, es va aprovar. Un dels motius per tirar endavant la revolta és pel fet de considerar que molts dels seus millors futbolistes de base són reclutats per equips de la federació, amb el greuge esportiu que això significa per a ells, així com per raons econòmiques ja que defensen que, en aquest sentit, podrien rebre més diners a repartir entre els clubs si hi hagués menys equips a l’Enfaf. Ara, amb la patata calenta sobre la taula, la FAF ha de mantenir algunes reunions amb els clubs per mirar d’aturar el cop i de maquillar una situació molt delicada. La intenció de la federació es que la reestructuració no sigui sobtada i sí es faci de forma progressiva, mantenint el sènior masculí de futbol sala de la Tercera Divisió Nacional –la base de la selecció que ha de començar al setembre la fase principal de l’Europeu– i els equips sènior, juvenil i cadet de futbol femení.

La validació de la proposta que amenaça d’erosionar bona part del futbol base va ser tan precipitada que molts representants dels clubs que van votar sí reconeixen que ho van fer per fidelitat a Xavi Romero (UE Santa Coloma) que no pas per entendre exactament què es plantejava. Ja fa uns anys que aquesta situació s’estava parlant en comisions i amb l’argument principal que l’actual estructura de l’Enfaf perjudica la base dels clubs andorrans, els equips van voler agafar el brau per les banyes.

CLAUS

1. REUNIONS

Part dels clubs de la lliga, amb la UE Santa Coloma com a banderera, volen plantejar una reestructuració de l’Enfaf. Els motius? Econòmics i de formació de jugadors.

2. VOTACIÓ A FAVOR

Els clubs van donar llum verda i van validar la proposta d’eliminar tot el futbol sala i mantenir només tres equips de futbol 11 en l’estructura de l’Enfaf.

3. LA FAF DIRÀ LA SEVA

Tot i el sí a una decisió sorprenent i validada en assemblea, s’espera que la FAF revisi l’acord. La federació vol mantenir els dos sèniors; futbol sala i el femení.