La FAN lamenta la dura intransigència del COA

La Federació Andorrana de Natació (FAN) va mostrar el seu malestar per la intransigència del COA en no voler fer ús de les dues places d’universalitat per als Jocs Olímpics de París. Així, en un comunicat, la federació va lamentar la impassibilitat del COA i el fet que s’empari en la legalitat “per acabar amb la pretensió de la natació de derogar les barreres”. El president, Joan Clotet, va afirmar que “no han valgut mediadors, ni intentar aproximacions en privat, o amb antelació. Cap camí ha estat el bo. Potser ningú no sabia el que preteníem o el que defensàvem”. El mandatari de la FAN va recordar que “el perjudici de tot plegat no és per a nosaltres tot i que és innegable i que els màxims afectats seran Nàdia Tudó i Bernat Lomero, dos atletes que han representat Andorra amb dignitat”.