La selecció masculina supera Malta i disputarà demà les semifinals

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció masculina jugarà demà les semifinals del Campionat d’Europa de Petits Estats davant San Marino, després de superar ahir Malta per 82 a 78 en el darrer compromís de la fase de grups. En un partit resolt gràcies a un bon tercer quart, els andorrans van cordar la victòria sota la direcció de Sergi Serrato (17 punts), Leo López (15) i Aaron Guzmán amb 13 i van acabar la primera fase com a líders. L’altra semifinal la disputaran Gibraltar i Malta a les 17.00 hores.

Per part seva, el combinat femení que disputa l’Europeu de Petits Estats a Kosovo va encaixar la tercera derrota del torneig. Les noies de José Rodríguez van caure, en un partit molt disputat i competit, davant Armènia per 43 a 45 i lluitaran pel 5è lloc. Novament, Clàudia Guri, amb 12 punts i 23 rebots, va ser el far de la selecció. Kosovo serà el primer escull andorrà.