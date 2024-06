El MoraBanc fa oficial el fitxatge del base nord-americà Shannon Evans

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Shannon Evans va ser anunciat com el segon fitxatge del MoraBanc Andorra de cara al proper exercici. El base nord-americà, amb nacionalitat guineana, tal com va assenyalar el club tricolor, arriba per ser un dels referents del nou projecte de Natxo Lezkano. Evans compta amb experiència a la Lliga Endesa, Eurolliga i Eurocup després de jugar al Reial Betis, València Basket i Joventut de Badalona i signa per una temporada. Evans destaca per la seva gran capacitat anotadora des de la direcció de joc i busca retrobar-se amb la seva millor versió al MoraBanc. Aquesta última temporada, en els seus 17 partits amb la Penya, va fer una mitjana de 9,1 punts i 2,8 assistències en 20 minuts de mitjana. Francesc Solana, director esportiu tricolor, va assegurar estar “molt contents i satisfets perquè era el primer objectiu que teníem al cap per a la temporada que ve” i va afegir que Evans “ve a liderar l’equip en molts aspectes”.