L'extrem Juanda Fuentes, tercer fitxatge de l'FC Andorra

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha tancat el tercer reforç de cara a la propera temporada i s'espera que es faci oficial en les properes hores. Es tracta de Juan David Fuentes, un extrem de 21 anys d'origen colombià i internacional sub 20 amb la selecció cafetera, que ha estat cinc temporades al futbol base de l'FC Barcelona. La temporada 2021-2022 va guanyar lliga i copa amb el Juvenil A blaugrana i la temporada següent va debutar amb el Barça Atlètic de Rafa Márquez.

El curs passat va ser traspassat al KV Oostende de la segona divisió belga on va jugar 13 partits i va fer dos gols però la crisi del seu club, que ha acabat en fallida, va deixar al jugador com a agent lliure, un fet que la direcció esportiva de l'Andorra, encapçalada per Jaume Nogués, ha aprofitat per escometre la seva contractació. Fuentes signarà per dues temporades i és, després de Alberto Solís i César Morgado, el tercer fitxatge tricolor per a la temporada 24-25 a Primera RFEF.