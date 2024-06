El COA descarta portar més de dos esportistes a París

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’assemblea general ordinària que el Comitè Olímpic Andorrà (COA) va celebrar ahir no va donar peu a cap sorpresa i es va confirmar que l’organisme no farà ús de les dues places d’universalitat per portar un tercer esportista del país als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu. La Federació de Natació, encapçalada pel seu president, Joan Clotet, va demanar que la comissió permanent del COA reconsiderés la decisió de no aprofitar les dues places d’universalitat –en benefici de Nàdia Tudó i Bernat Lomero– però va topar contra un mur i un acord inamovible. El COA va argumentar la decisió al·legant que no hi havia temps de repetir la votació, ja que no hi eren totes les federacions olímpiques presents i recordant que la data límit per atorgar les places és el 30 de juny. Així, Mònica Doria, en la disciplina de piragüisme i, si no hi ha cap contratemps greu, l’atleta Nahuel Carabaña, en 3.000 metres obstacles, seran els dos únics respresentants andorrans a París. D’altra banda, al setembre hi haurà eleccions a la presidència del COA en confirmar Jaume Martí que, després de 20 anys, no es presentarà a la reelecció.