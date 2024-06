César Morgado, segon reforç per a l’FC Andorra

L’FC Andorra va anunciar la incorporació de César Morgado, defensa central de 31 anys i que arriba lliure després de tancar la seva etapa amb el CD Lugo aquest darrer curs. El futbolista signa per una temporada més un altra d’opcional i exhibeix una àmplia experiència i una trajectòria contrastada després de 263 partits repartits en 11 temporades consecutives entre Primera RFEF i 2a divisió B. La passada campanya va jugar 29 partits amb el Lugo –28 de titular– i abans havia passat per les files del Sabadell, el Badajoz, el València B, Villanovense, Cultural Lleonesa, Mèrida i Còrdova B.

D’altra banda, el club també va fer oficial que Álex Pastor no renovarà el contracte i posarà així punt final a la seva trajectòria amb la samarreta de l’Andorra. El central català ha militat a l’entitat tricolor durant quatre temporades, en què ha disputat 96 partits oficials, ha fet quatre gols i ha assolit dues Copes Catalunya i un ascens, a la Segona Divisió. Finalment, l’equip de Ferran Costa ja coneix un dels partits amistosos que haurà de disputar durant la pretemporada. Serà el 3 d’agost, a les instal·lacions de la Base Aragonesa de Futbol i, tal com tenir lloc fa un any, s’enfrontarà a l’SD Osca de Segona Divisió. La plantilla tricolor està citada el 10 de juliol, per començar la pretemporada i fer les pertinents proves mèdiques.