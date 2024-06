La selecció masculina supera Gibraltar i suma la primera victòria

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció masculina va estrenar el full de victòries al Campionat d’Europa dels Petits Països que es disputa al país. Andorra es va desfer amb relativa comoditat de Gibraltar per 80 a 62, en un partit que ja va arribar al descans amb un clar 43 a 31 i en què Sergi Serrato –16 punts i 21 de valoració– i Toi Gabriel –16 punts, set rebots i 21 de valoració– van resultar decisius per a la sort andorrana. L’avantatge parcial i les rotacions van permetre als tricolors abaixar un pèl les revolucions al darrer quart, que se’l va endur Gibraltar per un parcial de 15 a 17. L’equip de Christian Vegas tanca la primera fase contra Malta, líder del grup A, i amb l’objectiu d’obtenir un nou triomf per assegurar les opcions d’arribar a les semifinals del torneig.

La selecció femenina, per part seva, va encaixar la segona derrota del Campionat d’Europa que es disputa a Kosovo. Les tricolors, tot i competir, van claudicar davant una de les favorites, Noruega, per 39 a 72, i no van tenir gaire opcions davant un bloc molt més físic. Clàudia Guri, amb 18 punts i 11 rebots, va ser la millor jugadora de les andorranes que acabaran la fase de grups avui davant Armènia.