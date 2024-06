La Purito ja registra més de 1.600 participants

Una nova edició de La Purito, la vuitena, ja escalfa motors de cara a l’11 d’agost, data de celebració de la tradicional marxa cicloturista ideada per l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez. “Una cursa patidora, però gratificant”, tal com va asssenyalar el director tècnic de la cursa, Pepe Cuevas, amb més de 1.600 participants de 18 països diferents que ja han fet la inscripció. L’organització, tal com va fer l’any passat, ha posat una xifra topall de 2.000 ciclistes per assegurar el bon i segur desenvolupament de la prova.

Enguany, el triple campió del món de ciclisme en ruta i excompany del Purito el 2012 a les files de l’equip Katusha, Óscar Freire, serà el convidat VIP i l’exprofessional homenatjat durant la popular marxa, que tornarà a tenir els tres recorreguts habituals. El més dur i exigent, el de 115 km amb 4.800 metres de desnivell acumulat i on es pujaran fins a sis ports: la Rabasa, la Gallina, la Comella, Beixalís, Coll d’Ordino i els Cortals d’Encamp. En aquest traçat més exigent és on es troba més quantitat d’inscrits, amb 1.100. Les altres dues distàncies, la de 80 km amb 3.500 metres de desnivell i 400 corredors i la de 30 km amb 1.700 metres de desnivell i, de moment, 120 participants. Entre els inscrits hi ha moltes cares conegudes, entre ells pilots de MotoGP com Jorge Martín, Àlex Rins i Pedro Acosta o l’expilot i també resident, Aleix Espargaró. En la presentació de la Purito, ahir a la seu central d’Andbank, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va comentar que en l’edició de l’any passat de la marxa el 94% dels inscrits van ser turistes –majoritàriaments espanyols i catalans–, amb una mitjana d’un acompanyant i tres pernoctacions.