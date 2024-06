Camí difícil per al MoraBanc a la Champions League

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El camí del MoraBanc Andorra cap a la fase principal de la Basketball Champions League (BCL) estarà ple de mines. Algunes de perilloses, de les que poden enredar, cosa que demostra que la competició de la FIBA, on l’equip tricolor s’estrenarà aquest curs, no atorgarà els bitllets de manera còmoda. Per començar, el full de ruta serà exigent i perillós i, per les característiques del format, no permetrà cap errada.