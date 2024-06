Rubén Bover no seguirà.

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Rubén Bover no ampliarà el contracte amb l’FC Andorra, tot i diposar d’oferta de renovació. El 21, que va ser el primer fitxatge de l’era Piqué, tanca una etapa de sis anys, alguns d’ells com a capità, a l’entitat tricolor i signarà per l’Atlètic Balears.