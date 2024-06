La selecció masculina perd contra San Marino

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció masculina va encetar l’Europeu de Petits Estats que es fa al Poliesportiu amb una derrota per 68-63 davant de San Marino. Tot i que van ser els visitants qui van arrencar millor, els tricolors van poder capgirar el marcador al final del primer quart, i ja guanyaven per 28-35 al descans. A la represa, els de Cristian Vegas es van veure superats pels visitants, i van acabar caient per 68-63. A l’altre partit de la jornada, Gibraltar va superar Malta per 89-81. Precisament els gibraltarenys seran el rival d’avui d’Andorra a les 19.30 hores.