Una prèvia força exigent per al MoraBanc

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra haurà de superar una prèvia ben exigent si vol disputar la Basketball Champions League, i és que la competició internacional va donar a conèixer els detalls d’aquesta qualificació, i els tricolors hauran de guanyar tres partits si volen estar entre els 32 equips que disputin la competició. De cara al sorteig d’aquest matí (11.00 hores), la FIBA ha dividit els 24 equips per dues rutes diferents, una per als equips que són campions de les seves lligues, i una altra amb la resta de conjunts participants en la prèvia, on hi haurà el MoraBanc.