L'FC Andorra es desmarca del multifuncional

La construcció del multifuncional i la seva futura ubicació segueix portant més d’un maldecap. Ajornada, de moment, l’escomesa del projecte per motius pressupostaris i per raons prioritàries, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va reconèixer que l’FC Andorra –un dels grans valedors de la infraestructura, inclosa en la proposta del nou estadi a la Borda Mateu– no ha presentat cap intenció formal.

“L’últim projecte que s’ha treballat de manera seriosa ha estat amb el comú de la capital”

“Sense el Tour el 2026, potser el que ens interessa és que torni la Vuelta l’any que ve” Jordi Torres, Ministre de Turisme i Comerç

En una entrevista al programa de Diari TV Parlem-ne, Torres va explicar que “l’últim projecte en què s’ha treballat de manera seriosa i rigorosa ha estat amb el comú d’Andorra la Vella per fer el multifuncional en l’emplaçament on hi ha ara l’Estadi Comunal, juntament amb les cessions urbanístiques que haurien de fer els privats en aquell espai”. En aquest sentit, el titular de la cartera de Turisme i Comerç va asseverar que “sí que és cert que hi va haver un moment en què l’FC Andorra ens va manifestar que voldria aprofitar sinergies en aquest sentit i estàvem amb els braços oberts esperant que ens fessin una proposta, però mai ens la van fer. Per tant, no podem anar més enllà que el que teníem treballat amb el comú d’Andorra la Vella, però mai hem tancat la porta a cap possibilitat”. Torres, en aquest sentit, va indicar també que “ara em poso en la pell de l’FC Andorra i de la situació que té havent baixat de categoria i entenc que les intencions no són les mateixes. Sembla que aniran a l’estadi que la federació de futbol està construint a Encamp. Insisteixo que hi ha hagut converses, però no hem vist mai cap proposta clara ni res formal al respecte”.

UNA INVERSIÓ DE PAÍS

El ministre, en termes més generals al voltant d’aquest tema va comentar que “seguim sense tenir el multifuncional però no es hem d’enganyar. És una gran inversió de territori, pensem que és una infraestructura necessària a curt termini, però ara la prioritat és la problemàtica de l’habitatge. Un cop resolt, el del multifuncional serà el següent dossier que tindrem sobre la taula”. Pel que fa a les negociacions amb el comú de la capital, tenint en compte que hi ha hagut un canvi d’actors a la corporació, Torres va explicar que “ja vam quedar que quan tinguéssim la disponibilitat pressupostària nosaltres estaríem disposats a fer la inversió necessària a la parròquia d’Andorra la Vella juntament amb el comú”.

LA CAPITAL VOL LA IMPLICACIÓ DEL COA I GOVERN El comú d’Andorra la Vella vol que en les reformes de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila de cara als Jocs dels Petits Estats de l’any que ve hi hagi la implicació del Govern i del Comitè Olímpic Andorrà (COA). Així ho va posar en relleu el cònsol major, Sergi González, a preguntes de l’oposició sobre les previsions d’inversió en aquesta infraestructura comunal. González va destacar que la partida pressupostària per a aquest any és de 380.000 euros i preveu la millora del tartan, un gimnàs i un magatzem, unes actuacions que responen a les reunions mantingudes entre la majoria i els usuaris de l’estadi, especialment de la Federació d’Atletisme (FAA) per copsar les necessitats. Fer altres inversions de millora de cara als Jocs, va concretar, suposaria una inversió d’uns 700.000 euros.