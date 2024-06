La natació demana usar les places d'universalitat

La natació del país no vol resignar-se a ser absent a uns nous Jocs Olímpics després de no ser a Tòquio 2021 i la Federació Andorrana de Natació esgota les seves possibilitats per ser a la cita de París d’aquest estiu. Un cop acabat el període per assolir les exigents mínimes de la federació internacional, i sense que cap nedador del país n’hagi aconseguit, des de l’ens nacional van proposar Bernat Lomero i Nàdia Tudó (primers del rànquing nacional en punts AQUA) com a beneficiaris de les dues places d’universalitat que el COI entrega en natació i atletisme a tots aquells països que no hagin classificat cap esportista per mínimes. Però l’última paraula la té el COA, que té fins diumenge per decidir si demana aquestes places o no. Sobre el paper, la posició del Comitè Olímpic segueix sent la mateixa, que només vagi als Jocs qui es classifiqui per mínima o per rànquing, i s’escuda en la votació del ple que va haver-hi abans dels Jocs de Tòquio, on només la FAN va votar en contra. Demà passat hi ha una nova assemblea del COA i, tot i que no és a l’ordre del dia, la natació tornarà a fer sentir la seva veu per intentar un canvi de postura del moviment olímpic a tot just un mes de l’inici de la cita de la capital francesa.

“Portem molt intentant parlar, però si es tanquen en banda no hi podem fer més” Joan Clotet, President de la FAN Des de la FAN van destacar la millora dels nedadors del país durant els últims anys tot i no assolir unes mínimes de la World Aquatics (federació internacional) que han deixat fora, per exemple, la campiona olímpica Mireia Belmonte o a la també espanyola Jessica Vall, que va acabar a dues centèsimes del temps de tall. “Si renuncies als Jocs Olímpics renuncies al principal impuls perquè els altres segueixin”, va assenyalar el director tècnic, Alfonso Maltrana, que va agregar que “si no tens un lloc on arribar, és complicat començar ni tan sols a moure’t”. A més, va destacar que “estem d’acord a exigir, els nedadors estan millorant perquè els estem exigint i sobretot perquè s’estan esforçant”, i va cloure que “estem fent mèrits perquè la natació no es passi 12 anys sense representants en uns Jocs, que és una generació que es perd”. “Estem fent mèrits perquè la natació no passi 12 anys sense representants als Jocs” Alfonso Maltrana, Director tècnic de la FAN Per la seva banda, el president de la federació, Joan Clotet, va explicar que hi ha malestar entre els organismes superiors (federació internacional) pel fet de no utilitzar aquestes places, i va destacar que “no demanem que ens les regalin, però tenim el suport de la World Aquatics i de la resta d’institucions, que no entenen que no es puguin utilitzar”, a més d’admetre que ha trobat a faltar el suport de Govern en aquest aspecte, tot destacant que “en un inici es va comentar que volien mirar una solució, però no l’hem tingut, i veient les declaracions d’Alain Cabanes, va quedar clar que els havia semblat bé”. Per últim, Clotet va assenyalar que “portem molt intentant parlar, però si es tanquen en banda nosaltres no hi podem fer més”. LA FEDERACIÓ FA UNA VALORACIÓ POSITIVA DE L'ACTUACIÓ A L'EUROPEU La federació va fer un balanç positiu de l’Europeu de Belgrad, que va acabar diumenge i que va completar-se amb tres rècords d’Andorra, dos de Bernat Lomero en els 100 lliures i un de Kevin Teixeira en els 400 lliures. El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, va destacar que “estem molt satisfets per tot el comportament de l’equip, per la competitivitat, perquè és una competició que en si mateix ja és de nivell”, i va agregar que, “a més, nosaltres estem, per les nostres circumstàncies, intentant apropar-nos a la consideració olímpica”. A més, va destacar que “s’ha reflectit el treball dels últims tres anys i sobretot d’aquesta temporada”, i va cloure que “considero que el balanç del Campionat d’Europa és positiu, perquè han gestionat bé l’any preparat, l’any i mig de l’últim preparatori, i la realitat final de la temporada ha estat fantàstica”.