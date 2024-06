Borg i Rubio no seguiran al MoraBanc

Tobias Borg i Juan Rubio no seguiran a les files del MoraBanc Andorra. El club ha anunciat que cap dels dos jugadors, que van arribar a l'equip a la temporada 2022/2023 a la LEB Or i van jugar també el curs passat a l'ACB, seguiran la propera campanya com a tricolor. En el cas de Borg, l'escorta suec va jugar 32 partits amb 19 minuts, 6,3 punts i 1,7 assistències de mitjana, mentre que Rubio ha tingut menys protagonisme, amb 10 minuts de mitjana en els 23 partits que ha disputat. El club ha agrait a tots dos jugadors la seva professionalitat, a més de desitjar-los sort en el futur.

Dret de tempteig

El MoraBanc Andorra ha inscrit només a Marin Maric al dret de tempteig. Segons la llista que acaba de fer pública l'ACB, el pivot és l'únic dels jugadors de l'equip que acaba contracte present en aquest llistat. Els clubs de l'ACB interessats en fitxar-lo tenen ara fins el 7 de juliol per presentar una oferta qualificada pel jugador interior, i en cas de que arribi, el MoraBanc tindrà cinc dies per igualar-la en totes les condicions (salari i duració) i poder retenir al jugador. El pivot es troba jugant aquest estiu a la Xina, i des del club han explicat que la seva continuïtat és una de les prioritats, juntament amb la renovació de Jerrick Harding.

D'altra banda, el Gran Canària ha inscrit al tempteig a Montero. El dominicà és encara jugador del conjunt canari (enguany ha jugat cedit al MoraBanc), i no és fins a l'1 de juliol que es convertirà en integrant dels tricolors de ple dret, tal i com van acordar les parts quan va arribar la passada temporada. Segons algunes informacions publicades a les canàries, el MoraBanc pagaria uns 250.000 euros pel seu fitxatge, i posteriorment signaria pel València, com el jugador ha confirmat els últims dies a falta d'alguns serrells. El conjunt taronja pagaria una quantitat propera als 600.000 euros per fitxar a Montero.