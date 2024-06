Les seleccions, a punt per a l’Europeu

Les seleccions absolutes de bàsquet enceten avui la seva participació a l’Europeu de Petits Estats. En el cas del combinat masculí ho farà com a amfitrió en una cita que es farà al Poliesportiu d’Andorra fins diumenge, mentre que l’equip nacional femení ja és a Pristina, Kosovo, on se celebrarà el Campionat també fins diumenge. En tots dos casos serà un test més de cara als Jocs dels Petits Estats de l’any vinent que es faran al país, tant per fer rodar els equips, com en el cas de la competició masculina, també a nivell d’organització.

“L’objectiu és quedar entre els tres primers i sobretot intentar arribar a la final” Cristian Vegas, Seleccionador masculí

Pel que fa a la selecció masculina, el torneig tindrà una lligueta amb Gibraltar, Malta, San Marino i Andorra, i posteriorment hi haurà les semifinals i la final. El seleccionador, Cristian Vegas, ha convocat Bruno Bartolomé, Toi Gabriel, Aaron Guzman, Dot Martí, Àlex Peral, Jordi Serrato, Sergi Serrato, Oriol Fernández, Leo López, Ignasi Armengol, David González i Hugo Gauthier, i l’equip debutarà aquesta tarda (19.30 hores) contra San Marino. Per al tècnic, l’objectiu és “quedar entre els tres primers i sobretot intentar arribar a la final”, i sobre la pressió per ser amfitrions, va assenyalar que “espero que el grup estigui molt motivat i no tingui una pressió afegida per jugar a casa”.

“Volem poder competir tots els partits i mirar d’aconseguir alguna victòria” Jose Rodríguez, Seleccionador femení

La selecció femenina encetarà una nova etapa amb Jose Rodríguez a la banqueta, que va assenyalar que “les setmanes de preparació han anat bastant bé, tot i que no he pogut disposar de totes les jugadores a causa que estudiaven o treballaven fora d’Andorra”, mentre que a nivell d’objectius va afirmar que “poder competir en tots els partits i intentar mirar d’aconseguir alguna victòria, tot i que serà complicat”. L’equip estarà format per Clàudia Brunet, Cristina Andrés, Laura Laurent, Noah Micó, Maria Sobany, Clàudia Guri, Alèxia Rodríguez, Carla Solana, Cloe Torcuato, Paula Collado, Laura Limones i Ada Domene, i s’enfrontarà a Albània, Noruega i Armènia en una lligueta en què les dues millors passaran a les semifinals. Pel que fa a l’altre grup de la competició femenina, aquest estarà format per Xipre, Malta, Kosovo i Geòrgia.

CALENDARI MASCULÍ

25-06-24 Andorra - San Marino

26-06-24 Andorra - Gibraltar

27-06-24 Andorra - Malta

29-06-24 Semifinals

30-06-24 Final

CALENDARI FEMENÍ

25-06-24 Albània - Andorra

26-06-24 Andorra - Noruega

27-06-24 Andorra -Armènia

29-06-24 Semifinals/5è al 8è lloc

30-06-24 Final/5è al 8è lloc