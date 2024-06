Ben Lammers serà el tercer fitxatge del MoraBanc Andorra

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ben Lammers, jugador procedent del Gran Canària, on ha militat la temporada passada, serà el tercer fitxatge del MoraBanc Andorra de cara al curs vinent. A falta de definir algun serrell per tancar l’acord definitiu i que el club ho faci oficial, el pivot de Houston, de 28 anys i 2,08 d’alçada, reforçarà el joc interior de l’equip tricolor que, actualment, només compta amb Dos Anjos. Llovet no té la continuïtat garantida –té un any més opcional– i Maric serà inscrit al dret de tempteig.