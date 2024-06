El pilot creix fins a les 116 llicències professionals

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nombre de ciclistes professionals establerts al país segueix creixent any rere any i enguany estableix un nou rècord. I és que la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha expedit durant el 2024 un total de 116 llicències professionals, gairebé una vintena més que les que havia registrat la temporada passada, quan la xifra era de prop d’un centenar, unes dades de rècord, segons ha pogut saber el Diari. Aquestes xifres suposen un increment aproximat del 14% respecte al 2023, i de prop del 40% respecte al 2022, quan la xifra de corredors professionals amb llicència de la FAC era de 83. A més del notable augment global, també se n’ha experimentat pel que fa a les llicències femenines, tot i que de manera més moderada, amb unes dades absolutes molt més baixes. Per a aquest any les llicències professionals femenines expedides per la federació arriben a cinc, quan l’any passat hi havia tot just un parell o tres de credencials.

Joaquim, Purito, Rodríguez va ser el primer a obrir la veda fa prop de dues dècades, quan va instal·lar-se al país el 2007, i des de llavors han sigut centenars de professionals els que han escollit Andorra, alguns que encara hi segueixen i d’altres que han fet un viatge d’anada i tornada, amb noms com, per exemple, Sepp Kuss, Juan Ayuso, Marc Soler, Enric Mas, els germans Simon i Adam Yates, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe, David de la Cruz, Tom Pidcock, Pavel Sivakov o Egan Bernal.

De fet, bona part d’aquests corredors seran aquest mateix dissabte a la línia de la sortida de la 111a edició del Tour de França, que arrencarà des de Florència, en una edició ben especial perquè no podrà acabar amb la tradicional etapa als Camps Elisis de París per la proximitat amb els Jocs Olímpics, i que finalitzarà amb una contrarellotge entre Montecarlo i Niça el 21 de juliol. Sepp Kuss serà el gregari de luxe de Vingegaard al Team Visma, mentre que Juan Ayuso, Marc Soler, Pavel Sivakov i Adam Yates exerciran el mateix paper amb Pogacar a l’Emirates. A més, Enric Mas serà el líder del Movistar Team.

PESSIC ECONÒMIC

Més enllà del prestigi que suposa tenir bona part del pilot internacional al país o l’arribada de grans curses com la Vuelta i el Tour de França, la pluja de professionals també és una gran notícia per a la Federació Andorrana de Ciclisme, que rep un pessic econòmic important per la presència dels corredors. I és que cadascuna de les llicències professionals té un cost per a aquest any de 750 euros, segons les dades de la web de la federació, quan l’any passat el cost de les credencials expedides per la FAC era de 690 euros.