Nou equip d’estètica del Club Rítmica Valira

El Club Rítmica Valira va presentar el cap de setmana el nou conjunt de gimnàstica estètica, que participarà en el Campionat d’Espanya a l’octubre, així com al Campionat del Món de l’especialitat, que es farà a Estònia al novembre.

Aquest nou conjunt de gimnàstica estètica està format per sis gimnastes del mateix club i dues gimnastes més del Club Rítmica Serradells. El cap de setmana passat va poder comptar amb la col·laboració de l’exgimnasta de l’equip nacional d’Ucraïna Olha Yalonvenko, així com de la jutge internacional Leila Timofeeva, per a la creació de l’exercici que representaran.