La FAN reitera al COA que utilitzi les places d'universalitat

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha reiterat la petició al COA perquè utilitzi les places d'universalitat pels Jocs Olímpics de París. En una compareixença aquest matí, el president de l'ens Joan Clotet, i el director tècnic, Alfonso Maltrana, han alertat dels efectes que pot tenir no aprofitar aquestes places per les generacions futures, en el que serien 12 anys sense la natació del país en una cita olímpica. A més, Clotet ha explicat que hi ha un cert malestar entre els organismes superiors pel fet de que el COA no vulgui utilitzar les places, i ha destacat que "no demanem que ens ho regalin, però tenim el suport de la World Aquatics i de la resta d'institucions, que no entenen que no es puguin utilitzar".

El comitè i la FAN han mantingut converses durant les últimes setmanes, i segons Clotet "el no rotund no ens l'han dit", i ara "esperem la seva posició, perquè encara queden dies per reconduir-ho". Precisament un d'aquests dies pot ser dijous, quan el COA celebri una assemblea, i és que tot i que aquest punt no està inclòs a l'ordre del dia, "intentarem tornar a treure el tema" segons Clotet.