Victòria de Pol Moya en els 1.500 i plata en els 800 a Gibraltar

Pol Moya va penjar-se dues medalles al Mítíng de Petits Estats d’atletisme celebrat ahir al Lathbury Athletics Stadium de Gibraltar, després d’endur-se la victòria a la cursa dels 1.500 i ser segon a la dels 800. La tercera medalla de la delegació andorrana va ser per a Alba Viñals, tercera als 400 tanques, mentre que Nahuel Carabaña va haver d’abandonar a la cursa dels 5.000 quan havia estat durant tota la prova al grup capdavanter de la competició. Andorra va finalitzar en setena posició dels 15 països participants amb un total de 49 punts en un campionat que es va cloure amb el triomf de Xipre, amb una victòria ajustada davant de Malta. Luxemburg va completar el podi.

Pol Moya arribava a la cursa dels 1.500 amb la millor marca dels participants i no va fallar, tot i que potser amb més competició de l’esperada, i va endur-se la victòria amb un temps de 4’04”86, superant en tot just una dècima l’armeni Yervand Mkrtchyan, en una prova en què Carles Gómez va ser quart. Ja a la tarda, l’atleta del Barça va disputar els 800, en què va ser segon amb un crono d’1’53”57, només per darrere del corredor de Malta, Jared Micallef. Pel que fa a l’altra medalla a Gibraltar, Alba Viñals va ser tercera als 400 tanques establint, a més, una nova millor marca personal en 1’01”46.

A més, Aina Cinca va quedar-se a poc més de mig segon del podi en els 1.500, i Guillem Arderiu va ser setè i Dylan Ben-Ahmed desè en els 100 lliures, prova en què Carlota Málaga va acabar en 11è lloc. Per la seva banda, Aroa Carballo va cloure cinquena en els 400, distància en què Pau Blasi va ser novè, mentre que Eloi Vilella va finalitzar cinquè als 400 tanques. Per últim, Jeanne Cros va acabar cinquena als 5.000 metres, el relleu suec masculí va ser sisè, i el femení, setè.