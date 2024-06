L'FC Andorra tanca el fixatge de César Morgado

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra incorporarà el central esquerre de 31 anys César Morgado en el retorn de l’equip a la Primera RFEF. El defensa barceloní prové del Lugo, on va jugar un total de 29 partits, 28 d’aquests com a titular, a la tercera categoria del futbol espanyol amb el conjunt gallec, que va acabar fora del play-off d’ascens. Tal com van avançar mitjans espanyols i va poder confirmar el Diari, Morgado s’incorporarà a l’entitat tricolor amb un contracte d’una temporada fixa i una altra més variable, a falta només de segellar l’acord entre les parts amb les corresponents signatures als documents.