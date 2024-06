Gina del Rio frega el Top 10 a la general a Madrid

Gina del Rio va acabar a tocar del Top 10 de la general de la cursa de ruta del Campionat d’Espanya de ciclisme, després de ser la tretzena classificada. A més, la també esquiadora de fons, que competia com a sub 23, va acabar a només quatre segons d’entrar al podi de la seva categoria en tot just la segona gran cursa en ciclisme després d’haver estat segona en una Copa d’Espanya fa unes setmanes.

Les corredores havien de completar un recorregut de 116,8 quilòmetres amb més de 1.800 metres de desnivell positiu amb sortida i arribada a San Lorenzo del Escorial, passant per localitats com ara Valdemorillo o Navalagamella, Fresnedilla de la Oliva i pujar també a Abantos.

Del Rio va completar la cursa en un temps de 3 h 13’49”, a 4’53” de la victòria, que va ser per a la corredora del Laboral Kutxa Usoa Ostolaza, acompanyada al podi per la seva companya d’equip Iurani Blanco i per Mavi García. Del Rio va acabar a tot just un minut i 20 segons d’entrar al Top 10 de la general en una cursa que va comptar amb 94 participants. A més, l’esquiadora de fons va ser quarta dintre de la categoria sub 23, acabant a només quatre segons de l’última posició de podi, que va ocupar Marina Garau. El triomf en aquesta categoria va ser per a Eneritz Vadillo.

Pel que fa a la resta de participació del país, Anna Albalat va ser 41a a 11’43” del triomf, mentre que la resta de ciclistes (Mirentxu Miquel, Ester Piquer, Raquel Balboa, Maria Lluelles i Laia Sebastià) no van acabar la cursa.

El Campionat d’Espanya es tanca avui amb la cursa elit masculina, amb Òscar Cabanas com a representant del país.