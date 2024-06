Bernat Lomero valora de manera positiva la participació a l’Europeu

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Bernat Lomero va fer una valoració positiva de la seva actuació al Campionat d’Europa de natació, que s’està celebrant a Belgrad, on va aconseguir rebaixar en dues ocasions el seu rècord d’Andorra dels 100 metres lliures, i nedar per primer cop per sota dels 51 segons en aquesta distància (50”99). El nedador havia de completar ahir la seva participació amb la disputa de les sèries eliminatòries dels 50 metres lliures, però finalment va optar per no fer-ho.

Sobre la seva actuació a Belgrad, Lomero va destacar que “una vegada acabat el campionat, estic molt content perquè he complert tots els objectius que tenia”, i va agregar que “volia millorar la meva marca i també posar-me primer del rànquing andorrà per punts AQUA i ho he aconseguit”. A més, el gran dels germans Lomero va assegurar que “fins i tot he superat les meves expectatives i he estat capaç de fer-ho en una competició amb molta pressió, l’última que estava prevista”, i va cloure que “ara m’agradaria seguir intentant-ho perquè estic en un bon estat de forma. He trobat la manera de nedar i el nivell d’activació que a mi em va bé, i tinc ganes de repetir”.

Kevin Teixeira tanca aquest matí la participació andorrana amb les sèries dels 400 lliures.