Victòria de Pol Moya als 1.500 a Gibraltar

Pol Moya s’ha imposat a la curses dels 1.500 metres del Míting dels Petits Estats d’Atletisme que s’ha celebrat avui a Gibraltar, aconseguint així el resultat més destacats de la delegació andorrana. El migfondista arribava amb la millor marca de tots els participants a la seva prova, i s’ha acabat enduen la victòria amb un temps de 4’04”86, superant per tot just una dècima a l’armeni Yervand Mkrtchyan. Carles Lozano, a més, ha estat quart en aquesta cursa. Aquesta no ha sigut l'únic podi de Moya a Gibraltar, ja que ha estat segon a la cursa dels 800 metres amb un temps d'1'53"57, només per darrere del corredor de Malta, Jared Micallef.

Menys sort ha tingut Nahuel Carabaña als 5.000 metres, ja que ha hagut d’abandonar a la part final de la cursa després de mantenir-se en tot moment al grup capdavanter.

L’altra medalla de la jornada ha arribat als 400 tanques gràcies al bronze d’Alba Viñals, amb un temps d’1’01”46 que ha suposat també la seva millor marca personal. A més, Aina Cinca s’ha quedat a poc més de mig segon del podi en els 1.500, i Guillem Arderiu ha estat setè i Dylan Ben-Ahmed desè en els 100 lliures, prova en què Carlota Málaga ha estat onzena. De la seva banda, Aroa Carballo ha estat cinquena en els 400, distància en què Pau Blasi ha estat novè, mentre que Eloi Vilella ha acabat cinquè als 400 tanques. Per últim, Jeanne Cros ha acabat cinquena als 5.000 metres.