Raquel Balboa acaba 13a a la contrarellotge del Campionat d’Espanya

Raquel Balboa va ser la millor dels tres reprsentants del país a la contrarellotge del Campionat d’Espanya de ciclisme, celebrada ahir a la localitat madrilenya de Galapagar, amb una 13a posició a la general femenina, a més d’un Top 10 a la categoria elit amb el novè lloc. La ciclista de l’Andona Club va completar els 33,4 quilòmetres amb un temps total de 50’38”98, just a sis minuts i mig de la vencedora, la corredora de l’AG Insurance Soudal Mireia Benito.

Pel que fa a la representació masculina, Adrià Regada va ser 20è a la cursa sub 23 amb un temps de 43’52”80, que va deixar-lo a 2’57”59 del guanyador, el basc Aitor Agirre. Per la seva banda, Òscar Cabanas va ser 30è de la general masculina i desè elit amb un crono de 45’39”90, a poc més de set minuts del nou campió d’Espanya, el resident David de la Cruz.

Entre avui i demà serà el torn de les curses en línia, amb protagonisme avui per a la prova sub 23 masculina i femenina, amb Adrià Regada, Enzo Fuentes i Gina del Rio, i per a l’elit femenina, amb Anna Albalat, Maria Lluelles, Laia Sebastià i Raquel Balboa. Per a demà quedarà la cursa elit masculina, amb Òscar Cabanas.