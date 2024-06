L'Andorra estarà al grup dels equips del nord d'Espanya

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra tornarà la temporada vinent a la Primera RFEF després de jugar dos anys al futbol professional, però serà una tercera categoria del futbol espanyol un pèl diferent a la que els tricolors van trobar-se en l’anterior ocasió, ja que si res no canvia, la divisió dels dos grups es farà horitzontalment, en format nord i sud, i no pas de manera diagonal com va passar la temporada 2021-2022, quan l’FC Andorra va disputar per últim cop la Primera Federació. La divisió dels quaranta equips de la categoria en dos grups la voten els conjunts implicats a partir de les propostes (normalment dues) que es presenten, i enguany, com ja va fer-se el curs passat, els grups es dividiran en nord i sud, amb els conjunts madrilenys utilitzats com a possibles comodins per completar els vint equips de cadascuna de les dues lligues.