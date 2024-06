Duna Viñals, baixa d’última hora al Míting de Gibraltar

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Duna Viñals serà baixa d’última hora a l’equip nacional que participarà avui al Míting de Petits Estats a Gibraltar. La jove atleta pateix molèsties al soli i va quedar finalment fora de la delegació tricolor que afrontarà la cita al penyal.

Així doncs, l’equip definitiu estarà format per Carlota Málaga, Aroa Carballo, Aina Cinca, Jeanne Cros, Alba Viñals, Guillem Arderiu, Dylan Ben-Ahmed, Pau Blasi, Pol Moya,Carles Gómez, Nahuel Carabaña i Eloi Vilella, a més de representants tècnics i institucionals com el gerent de la federació, Víctor Cunill, la vicepresidenta de l’entitat, Anna Achon, o Ariadna Audivert i Mikel de Sa.

L’acció arrencarà a les 9.10 hores amb les curses femenines dels 100 metres, en què hi haurà la participació de Carlota Málaga, i l’última prova programada és la dels relleus suecs (el primer atleta corre 100 metres, el segon 200, el tercer 300 i el quart 400) tant femenina com masculina, a les 17.55 i 18.20 hores. Després hi haurà l’entrega de medalles, així com una barbacoa de germanor. El míting es farà al Lathbury Athletics Stadium.