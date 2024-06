Balanç positiu de l’any de la base del MoraBanc

El MoraBanc Andorra va fer un balanç positiu de la temporada que han tingut els seus equips de base, en què ha destacat el títol del Campionat de Catalunya interterritorial que va aconseguir l’equip júnior vermell fa unes setmanes a Lleida. A més d’aquest trofeu, el mini A i B femení ha estat campió de Lleida, el mini 2013 ha estat subcampió de Barcelona, o els conjunts cadets i infantil s’han quedat a un sol partit de les finals de quatre de Catalunya de les seves categories. Per tot això, el director tècnic de la base del MoraBanc, Xavi Luque, va explicar que el balanç és “molt positiu quant a evolució i creixement”, a més d’assenyalar que “cada temporada millorem en quantitat i qualitat”. Precisament en aquest aspecte, va destacar que “en quantitat pel que fa al nombre d’equips, creixem tant en el nombre de jugadores i jugadors com en el d’equips federats i d’escola”, mentre que pel que fa a qualitat va posar èmfasi en el grup d’entrenadors i “la seva millora en coneixements, i aplicació constant d’aquests conceptes adquirits a pista”.

“Hem començat a crear una manera reconeixible de jugar que ens identifica com a club” Xavi Luque, Director tècnic base MoraBanc

Entrant al detall, Luque va mostrar-se orgullós de “començar a crear una manera reconeixible de jugar que ens identifica com a club. Es poden veure signes d’aquesta identificació en els entrenaments i partits dels diferents equips, tant masculins com femenins, i en diferents edats i competicions”, tot i mostrar-se conscient que “encara tenim marge de millora per aconseguir un estil de joc propi i reconeixible per a tots els equips”.